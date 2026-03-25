Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Sagittario, qualche incertezza potrebbe creare disagi. Pesci, in amore potresti vivere momenti intensi

Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 26 marzo: una giornata che invita alla riflessione, ma anche a cogliere nuove opportunità. Le stelle suggeriscono prudenza nelle decisioni importanti, senza però rinunciare all’energia e all’iniziativa.
Ariete
Giornata dinamica, ma con qualche piccolo ostacolo da superare. In amore serve più pazienza, mentre sul lavoro è il momento di chiarire situazioni rimaste in sospeso.
Toro
Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. In amore si recupera serenità, mentre sul lavoro è importante non rimandare decisioni importanti.
Gemelli
Un po’ di confusione potrebbe rallentare i tuoi progetti. Cerca di mantenere la calma e di non agire impulsivamente, soprattutto nei rapporti personali.
Cancro
Giornata positiva per i sentimenti. Le relazioni migliorano e anche sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, ma evita stress inutili.
Leone
Serve prudenza nelle relazioni. Qualche tensione potrebbe emergere, ma nulla di irrisolvibile. Sul lavoro, meglio non forzare i tempi.
Vergine
Le stelle premiano la tua determinazione. Ottimo momento per portare avanti progetti lavorativi, mentre in amore serve più apertura.
Bilancia
Giornata di riflessione. In amore è importante chiarire eventuali dubbi, mentre sul lavoro potresti sentirti un po’ sotto pressione.
Scorpione
Energia in crescita. Ottime opportunità sia in amore che nel lavoro, ma cerca di non essere troppo impulsivo nelle decisioni.
Sagittario
Qualche incertezza potrebbe creare disagio. Meglio prendersi del tempo per riflettere, soprattutto nelle questioni sentimentali.
Capricorno
Giornata concreta e produttiva. Sul lavoro arrivano buone soddisfazioni, mentre in amore è il momento di rafforzare i legami.
Acquario
Creatività in aumento. Ottime idee da sviluppare, ma attenzione a non trascurare i rapporti personali.
Pesci
Sensibilità accentuata. In amore potresti vivere momenti intensi, mentre sul lavoro è importante mantenere la concentrazione.