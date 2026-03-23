Oroscopo Paolo Fox 24 marzo: Leone, giornata di recupero sul lavoro. Momento di grande intensità emotiva per gli amici dello Scorpione

Giornata interessante quella di martedì 24 marzo, con stelle che invitano alla riflessione ma anche all’azione. Alcuni segni saranno chiamati a prendere decisioni importanti, mentre altri potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo complicato.
Ariete
Giornata energica e positiva. Sul lavoro arrivano conferme, ma attenzione a non essere troppo impulsivi nelle relazioni. In amore serve più ascolto.
Toro
Le stelle invitano alla calma. Qualche tensione potrebbe emergere, soprattutto in ambito lavorativo. Meglio rimandare discussioni importanti.
Gemelli
Buone opportunità in arrivo. La comunicazione è il vostro punto di forza oggi: sfruttatela per chiarire situazioni rimaste in sospeso.
Cancro
Un po’ di stanchezza si fa sentire. È il momento di rallentare e riflettere. In amore serve pazienza, soprattutto se ci sono stati contrasti recenti.
Leone
Giornata di recupero. Dopo un periodo altalenante, tornano entusiasmo e voglia di fare. Favoriti i nuovi progetti.
Vergine
Precisione e determinazione vi aiutano a superare piccoli ostacoli. In amore, però, cercate di non essere troppo critici.
Bilancia
Le stelle parlano di equilibrio ritrovato. È una giornata ideale per chiarire malintesi e rafforzare rapporti importanti.
Scorpione
Momento di grande intensità emotiva. Attenzione a non lasciarvi trascinare da gelosie o sospetti. Sul lavoro, novità interessanti.
Sagittario
Giornata dinamica e ricca di stimoli. Ottime possibilità per chi vuole mettersi in gioco o iniziare qualcosa di nuovo.
Capricorno
Serve concentrazione. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, ma i risultati arriveranno. In amore, meglio evitare chiusure.
Acquario
Creatività in primo piano. È il momento giusto per proporre idee e guardare al futuro con ottimismo.
Pesci
Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono i sentimenti e le emozioni profonde. Bene anche il lavoro, purché si mantenga la calma.