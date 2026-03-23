Oroscopo Paolo Fox 24 marzo: Leone, giornata di recupero sul lavoro. Momento di grande intensità emotiva per gli amici dello Scorpione

Giornata interessante quella di martedì 24 marzo, con stelle che invitano alla riflessione ma anche all’azione. Alcuni segni saranno chiamati a prendere decisioni importanti, mentre altri potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo complicato.

Ariete

Giornata energica e positiva. Sul lavoro arrivano conferme, ma attenzione a non essere troppo impulsivi nelle relazioni. In amore serve più ascolto.

Toro

Le stelle invitano alla calma. Qualche tensione potrebbe emergere, soprattutto in ambito lavorativo. Meglio rimandare discussioni importanti.

Gemelli

Buone opportunità in arrivo. La comunicazione è il vostro punto di forza oggi: sfruttatela per chiarire situazioni rimaste in sospeso.

Cancro

Un po’ di stanchezza si fa sentire. È il momento di rallentare e riflettere. In amore serve pazienza, soprattutto se ci sono stati contrasti recenti.

Leone

Giornata di recupero. Dopo un periodo altalenante, tornano entusiasmo e voglia di fare. Favoriti i nuovi progetti.

Vergine

Precisione e determinazione vi aiutano a superare piccoli ostacoli. In amore, però, cercate di non essere troppo critici.

Bilancia

Le stelle parlano di equilibrio ritrovato. È una giornata ideale per chiarire malintesi e rafforzare rapporti importanti.

Scorpione

Momento di grande intensità emotiva. Attenzione a non lasciarvi trascinare da gelosie o sospetti. Sul lavoro, novità interessanti.

Sagittario

Giornata dinamica e ricca di stimoli. Ottime possibilità per chi vuole mettersi in gioco o iniziare qualcosa di nuovo.

Capricorno

Serve concentrazione. Alcune questioni pratiche richiedono attenzione, ma i risultati arriveranno. In amore, meglio evitare chiusure.

Acquario

Creatività in primo piano. È il momento giusto per proporre idee e guardare al futuro con ottimismo.

Pesci

Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono i sentimenti e le emozioni profonde. Bene anche il lavoro, purché si mantenga la calma.