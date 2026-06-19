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Maturità 2026, terminata la seconda prova: le sensazioni a caldo degli studenti dell’IIS Da Vinci di Sapri

Suona la campanella della seconda prova della Maturità 2026: l'ottimismo e le reazioni degli studenti dell'IIS "Da Vinci" di Sapri ai microfoni di InfoCilento

Maria Emilia Cobucci

La campanella è suonata puntuale questa mattina per gli oltre 500mila studenti di tutta Italia impegnati nella seconda prova dell’esame di Maturità 2026. Un esame che ha coinvolto appieno anche gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri.

Le emozioni dei ragazzi

L’istituto tecnico professionale è frequentato da centinaia di ragazzi, alcuni dei quali impegnati nella seconda prova scritta che, essendo una scuola con diversi corsi di studi, è variata a seconda dell’indirizzo.

Soddisfatti i giovani intercettati dalle telecamere di InfoCilento al termine della prova che, a quanto pare, è stata affrontata con tanta serenità.

“La prova affrontata non era molto difficile. L’obiettivo ora è terminare l’esame di Maturità nel migliore dei modi”, hanno affermato i giovani maturandi.

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