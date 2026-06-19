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Sanità nel Cilento, Auricchio fa il punto: “Roccadaspide è una piccola cittadella della salute”

Il vicesindaco Girolamo Auricchio fa il punto sui servizi sanitari a Roccadaspide: tra Ospedale, Casa della Comunità e il modello Cilento che sbarca in USA

Alessandra Pazzanese

Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e presidente della Strategia Nazionale Aree Interne del Cilento (SNAI CILENTO), da sempre in prima linea per la difesa della sanità del territorio, ha tracciato il punto sui servizi sanitari erogati a Roccadaspide, città già sede di Ospedale.

Auricchio ha parlato dell’importanza delle nuove Case della Comunità, quella di Roccadaspide sorge al terzo piano dell’Ospedale, che contribuiscono a gestire i “codici bianchi” evitando di intralciare i Pronto Soccorso. Il Presidente ha parlato dei servizi erogati presso la Casa di Comunità, sottolineando che vi si effettuano visite di diverso genere.

Le parole del Presidente SNAI Cilento

“Roccadaspide è come una piccola cittadella sanitaria, in quanto con l’ultimo atto aziendale è stato confermato l’Ospedale con il Pronto Soccorso e i vari reparti, a breve sarà anche potenziato l’Ospedale di Comunità, la Casa di Comunità è stata aperta, gli ambulatori di telemedicina sono in funzione, così anche per la COT (Centrale Operativa Territoriale), per la RSA attendiamo solo il parere della Soprintendenza per avviare i lavori già consegnati. Ringrazio il Direttore Generale, l’Ingegnere, Gennaro Sosto, che ha voluto anche per il nostro Comune la Casa della Comunità”.

Ha continuato Auricchio esprimendo parole di soddisfazione e gratitudine anche per lo straordinario apprezzamento riscontrato dalle Botteghe della Comunità, aperte in tutti i comuni delle Aree Interne del Cilento, e divenute un vero e proprio modello per tante altre aree tanto che il Direttore Sosto, di recente, ha presentato il progetto anche in America, durante un importantissimo incontro a tema.

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