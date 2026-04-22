Oroscopo Paolo Fox 23 aprile: Cancro, giornata altalenante, potresti sentirti più sensibile del solito. Pesci, sensibilità e intuizione guidano la giornata

L’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 23 aprile offre uno sguardo interessante su una giornata che si preannuncia dinamica per molti segni. Tra opportunità in ambito lavorativo e chiarimenti nelle relazioni personali, le stelle invitano alla prudenza ma anche al coraggio nelle scelte.

Ariete

Giornata energica e produttiva. Sul lavoro arrivano conferme, ma attenzione a non essere troppo impulsivi nelle decisioni. In amore serve più ascolto.

Toro

Le stelle favoriscono la riflessione. È il momento giusto per mettere ordine nei pensieri e pianificare il futuro. In amore torna un po’ di serenità.

Gemelli

C’è voglia di cambiamento. Opportunità interessanti sul lavoro, ma serve concentrazione. Nei rapporti personali, evita discussioni inutili.

Cancro

Una giornata altalenante. Potresti sentirti più sensibile del solito. Meglio rimandare decisioni importanti e dedicarti al benessere personale.

Leone

Grande determinazione. Le stelle premiano il coraggio e la voglia di mettersi in gioco. In amore, passione in crescita.

Vergine

Momento di revisione. Sul lavoro è necessario sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. In amore serve pazienza.

Bilancia

Buone energie. È una giornata favorevole per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Nuove opportunità in arrivo.

Scorpione

Intuito al massimo. Le stelle ti aiutano a vedere oltre le apparenze. In amore, possibili emozioni intense.

Sagittario

Giornata vivace. Hai voglia di fare e di esplorare nuove strade. Attenzione però a non disperdere troppe energie.

Capricorno

Concretezza e determinazione. Sul lavoro puoi ottenere risultati importanti. In amore, meglio evitare rigidità.

Acquario

Creatività in primo piano. Idee interessanti da sviluppare, soprattutto in ambito professionale. In amore, cerca maggiore chiarezza.

Pesci

Sensibilità e intuizione guidano la giornata. È il momento giusto per ascoltare il proprio istinto. In amore, dolcezza e complicità.