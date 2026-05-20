Oroscopo Paolo Fox 21 maggio: Cancro, una giornata da vivere con calma e senza ansie. Sagittario, avete bisogno di libertà e movimento

Giovedì 21 maggio si apre con un cielo ricco di spunti interessanti per molti segni zodiacali. L’amore torna protagonista per qualcuno, mentre sul lavoro serviranno prudenza e pazienza. Ecco le previsioni dell’oroscopo segno per segno.
Ariete
Giornata energica e dinamica. Sul lavoro potreste ricevere una conferma importante, mentre in amore sarà fondamentale evitare discussioni inutili. Bene la forma fisica.
Toro
Le stelle favoriscono i sentimenti e i rapporti familiari. È il momento giusto per chiarire una questione rimasta in sospeso. Attenzione alle spese eccessive.
Gemelli
Avete voglia di novità e cambiamenti. Sul lavoro arrivano idee vincenti, ma servirà maggiore concentrazione. In amore cresce il desiderio di leggerezza.
Cancro
Una giornata da vivere con calma e senza ansie. Qualche tensione potrebbe emergere nei rapporti personali, ma nulla di irrisolvibile. Bene il recupero energetico.
Leone
Il cielo vi rende protagonisti. Occasioni interessanti per chi cerca nuove opportunità professionali. In amore torna la passione, soprattutto per le coppie solide.
Vergine
Sarà importante organizzare bene gli impegni. Sul lavoro potrebbero arrivare piccoli rallentamenti, ma con pazienza riuscirete a gestire tutto. Favoriti i nuovi incontri.
Bilancia
Le stelle invitano a ritrovare equilibrio e serenità. In amore serve più dialogo, mentre sul fronte economico è meglio evitare decisioni impulsive.
Scorpione
Giornata intensa e piena di emozioni. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di mettersi in gioco.
Sagittario
Avete bisogno di libertà e movimento. Ottimo momento per avviare nuovi progetti o pianificare un viaggio. In amore attenzione alle parole di troppo.
Capricorno
La determinazione non vi manca e i risultati iniziano a vedersi. Sul lavoro è tempo di concretezza. In campo sentimentale cercate di essere più disponibili.
Acquario
Creatività e intuizione saranno le vostre armi vincenti. Possibili novità positive in ambito professionale. In amore serve maggiore chiarezza.
Pesci
Le emozioni saranno protagoniste della giornata. Favoriti i rapporti affettivi e le riconciliazioni. Sul lavoro meglio non lasciarsi distrarre dalle polemiche.