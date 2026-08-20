Oroscopo Paolo Fox 21 agosto: Scorpione, avete voglia di cambiamento sul lavoro. Sagittario, un incontro inaspettato vi svolterà la giornata

Il cielo di venerdì 21 agosto invita a guardare avanti con fiducia, lasciandosi alle spalle qualche incertezza. Amore, lavoro e rapporti personali possono regalare soddisfazioni, ma sarà importante ascoltare il proprio intuito e non avere fretta nelle decisioni. Ecco le previsioni delle stelle, segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di iniziative. In amore torna la voglia di vivere emozioni intense, mentre sul lavoro è il momento giusto per mettere ordine nei progetti e preparare nuove mosse. Evitate soltanto di essere troppo impulsivi.

Toro

Avete bisogno di concretezza e di qualche certezza in più. Una questione economica può richiedere attenzione, ma con calma riuscirete a trovare la soluzione. In amore cercate il dialogo e non lasciate spazio a inutili incomprensioni.

Gemelli

Le idee non mancano e la giornata può portarvi una bella dose di entusiasmo. Favoriti i contatti, gli incontri e le conversazioni importanti. In amore una conoscenza potrebbe diventare più interessante del previsto.

Cancro

Il periodo vi invita a recuperare serenità e fiducia. Sul lavoro alcune situazioni stanno finalmente prendendo una direzione più chiara. In amore, invece, lasciate parlare il cuore senza rimuginare troppo sul passato.

Leone

Il Sole continua a sostenervi e vi regala energia, sicurezza e voglia di protagonismo. Potete ottenere una conferma o ricevere un riconoscimento. Anche i sentimenti sono favoriti: per i single non mancano occasioni interessanti.

Vergine

Giornata utile per riflettere sulle prossime scelte. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, anche se le risposte più importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni. In amore cercate di essere meno esigenti e godetevi maggiormente il presente.

Bilancia

Venere protegge il vostro segno e rende questa giornata particolarmente interessante per i sentimenti. Fascino e capacità di convincere gli altri sono ai massimi livelli. Sul lavoro, invece, continuate a credere nei vostri progetti.

Scorpione

Avete voglia di cambiare passo e di recuperare terreno dopo un periodo impegnativo. Non lasciatevi condizionare dal nervosismo. In amore possono riaccendersi emozioni che sembravano ormai dimenticate.

Sagittario

Una giornata vivace, ideale per muoversi, organizzare qualcosa di nuovo e guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro possono arrivare risposte attese da tempo. In amore, invece, lasciate spazio alle nuove conoscenze.

Capricorno

State recuperando forza e determinazione. Una questione professionale potrebbe tornare al centro dell’attenzione e richiedere una decisione. Nei rapporti personali cercate di non mettere sempre le responsabilità davanti ai sentimenti.

Acquario

Il desiderio di libertà resta forte, ma venerdì sarà importante evitare discussioni inutili. Le stelle favoriscono l’amore e le nuove emozioni, soprattutto per chi è pronto a lasciarsi alle spalle vecchie delusioni.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le vostre armi migliori. Potreste vivere una giornata piacevole sul fronte sentimentale, con una maggiore complicità nella coppia o un incontro significativo per i single. Sul lavoro procedete senza forzare i tempi.