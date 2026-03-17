Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: amici del Toro, momento di riflessione, hai bisogno di certezze. Capricorno, momento di grande concentrazione sul lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 18 marzo offre uno sguardo sulle energie della giornata, tra opportunità da cogliere e piccoli ostacoli da superare. Le stelle invitano alla prudenza in alcuni ambiti, ma promettono anche momenti di crescita personale e nuove consapevolezze.

Ariete

Giornata dinamica, con una buona carica di energia. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante, ma valuta con attenzione. In amore serve più pazienza.

Toro

Momento di riflessione: hai bisogno di certezze, soprattutto nei rapporti. Bene il lavoro, anche se i risultati tardano ad arrivare. Non perdere la fiducia.

Gemelli

Le stelle favoriscono la comunicazione. Ottimo momento per chiarire situazioni rimaste in sospeso. In amore torna la complicità.

Cancro

Qualche tensione di troppo potrebbe renderti nervoso. Cerca di non riversare lo stress sugli altri. Meglio il pomeriggio, con possibili buone notizie.

Leone

Sei determinato e pronto a metterti in gioco. Sul lavoro arrivano conferme, mentre in amore serve maggiore ascolto del partner.

Vergine

Giornata positiva per rimettere ordine nei pensieri. Possibili progressi in ambito lavorativo. In amore, evita polemiche inutili.

Bilancia

Un po’ di stanchezza si fa sentire. Prenditi del tempo per te stesso. In amore servono chiarimenti, mentre sul lavoro meglio non rimandare decisioni.

Scorpione

Giornata intensa e produttiva. Hai voglia di fare e si vede. Favoriti gli incontri, soprattutto per chi è single.

Sagittario

Le stelle ti spingono a guardare avanti. Nuovi progetti in arrivo, ma serve organizzazione. In amore torna l’entusiasmo.

Capricorno

Momento di grande concentrazione sul lavoro. Attenzione però a non trascurare gli affetti. Qualche tensione da gestire in famiglia.

Acquario

Creatività in primo piano. È il momento giusto per proporre idee e cambiare rotta. In amore, lasciati andare di più.

Pesci

Sensibilità accentuata, che può essere un punto di forza. Giornata favorevole per i sentimenti. Sul lavoro, piccoli ostacoli da superare con calma.