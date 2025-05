Oroscopo Paolo Fox 18 maggio: Ariete, giornata favorevole per chiarire malintesi in amore. Bilancia, opportunità lavorative in arrivo

Il 18 maggio si apre con nuove energie e piccoli cambiamenti in vista. La Luna in Vergine porta più concretezza e voglia di rimettere ordine nelle cose, ma ogni segno avrà le sue sfide e opportunità. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

La giornata inizia con un buon ritmo. Energia alta e spirito d’iniziativa: approfittane per risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore, cerca più dialogo.

Toro

Venere favorevole porta tenerezza e complicità nei rapporti affettivi. Sul lavoro, però, serve prudenza: non tutto è come sembra. Evita discussioni inutili.

Gemelli

La mente corre veloce ma oggi potrebbe esserci un po’ di confusione. Attenzione ai dettagli e cerca di non rimandare decisioni importanti. In serata torna il buon umore.

Cancro

La giornata invita alla riflessione. In amore c’è bisogno di chiarezza: non fuggire i confronti. Bene gli affari legati alla casa o alla famiglia.

Leone

Giornata dinamica ma occhio agli imprevisti. Sul lavoro serve flessibilità. In amore, chi è single potrebbe ricevere una sorpresa interessante.

Vergine

La Luna nel segno dona lucidità e praticità. Ottimo momento per pianificare e sistemare ciò che non funziona. Amore tranquillo, ma non monotono.

Bilancia

Un po’ di fatica mentale, forse per tensioni accumulate. È il momento di rallentare. Meglio dedicarsi a qualcosa di rilassante e tenere lontano il nervosismo.

Scorpione

Occhi puntati sulle relazioni: c’è chi potrebbe rivelarsi più importante del previsto. Sul lavoro, una proposta va valutata attentamente. Segui l’istinto.

Sagittario

Energia in risalita e voglia di fare. È il momento giusto per tornare protagonisti. L’amore può tornare a brillare, ma solo se lasci spazio alla spontaneità.

Capricorno

Giornata positiva per chi sa mantenere il sangue freddo. Qualche tensione in famiglia, ma nulla che non si possa risolvere con il dialogo. Buone notizie in arrivo.

Acquario

Serve più attenzione alla comunicazione. Evita malintesi, soprattutto in coppia. La creatività è alle stelle: sfruttala per un progetto personale.

Pesci

La Luna opposta potrebbe renderti più sensibile del solito. Evita di prendere tutto sul personale. Con un po’ di pazienza, anche i momenti difficili si superano.