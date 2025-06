Oroscopo Paolo Fox 17 giugno: Ariete, amore e amicizie vivaci sostengono l’amore. Vergine, settimana capricciosa sul lavoro

La giornata delle stelle di martedì 17 giugno porta per molti segni momenti di svolta: tra emozioni da cogliere al volo, situazioni da risolvere e nuove opportunità da esplorare, la spinta dell’estate inizia a farsi sentire. Ecco le previsioni per tutti i segni.

Ariete

Amore e amicizie vivaci sostengono l’umore, ma occhio al lavoro: tensioni e nodi burocratici vanno affrontati. È ora di fare chiarezza e ordine nella vostra agenda.

Toro

Venere nel vostro segno favorisce vitalità nei sentimenti. È il momento giusto per una convivenza o per progettare un matrimonio estivo. Attenzione però a famiglie e partner: meglio cautela nelle parole e nei gesti .

Gemelli

Giornata sottotono e un po’ polemica: il tempo scarseggia, il nervosismo si fa sentire e potete perdere il controllo con parole di troppo. Se pensate a cambiamenti di vita, andate con cautela.

Cancro

Questa giornata regala una visione positiva: è il momento di parlare d’amore o accordi. Le stelle premiano creativi e artisti. Con l’ingresso del Sole nel segno sabato 21 giugno, da single si potrà trovare qualcosa di nuovo.

Leone

Nei prossimi giorni potreste incontrare qualche ostacolo iniziale, ma l’energia torna nel pomeriggio. Molto positivo il cielo, utile per chi aspetta risposte importanti o ricerca un equilibrio tra affari e affetti.

Vergine

Settimana agitata per una Luna capricciosa, ma vi sentite forti e pronti a resistere. Sul lavoro c’è da fare attenzione a ciò che non garantisce più sicurezza. Tenete duro, avete le spalle ampie.

Bilancia

Questioni legali o economiche richiedono un’azione rapida: meglio affrontarle subito per evitare ansie. La confusione mentale può venir ridotta riordinando le idee e prendendo decisioni chiare.

Scorpione

La mattinata può presentare ostacoli, ma nel pomeriggio sarete in controllo. Cielo da primato: se aspettate esiti lavorativi o d’esame, potrebbero arrivare buone notizie. L’amore resta su un piano secondario.

Sagittario

Evitate svincoli privi di sbocchi; nuove stelle e Giove favorevole aiutano a ottenere successi. Inizio settimana nervoso, ma le tensioni si scioglieranno da giovedì. Potrebbe nascere la voglia di cambiare, ma senza rischi inutili.

Capricorno

Settimana d’amore in evidenza per voi: Venere sorride, e se ci sono stati screzi professionali o con soci, rifugiatevi nell’affetto. Le stelle suggeriscono apertura e condivisione centrometeoitaliano.it.

Acquario

Visione futura brillante, nuove idee e progetti in fermento, ma qualche tensione in famiglia o tra i partner può emergere. L’offerta lavorativa in arrivo richiede che vi lasciate andare per coglierla.

Pesci

Grande emotività e intuizioni: profilo di crescita, ma serve organizzazione. In ambito professionale la determinazione paga. Nutzen piano e cuore insieme per emergere.