Opportunità di lavoro con Amazon. Posizioni aperte anche in Campania

Opportunità di lavoro presso i centri Amazon presenti in Italia. Un’occasione che interessa anche la Campania. È prevista, infatti, l’assunzione di personale nelle sedi di Arzano, nel napoletano, ma anche a Calenzano (Firenze), Camerano (Ancona) ed altre località. La figura richiesta è quella di operatori del servizio clienti (Delivery Station Liaison).

Lavoro con Amazon: le attività

Gli operatori del servizio clienti si occuperanno di garantire un servizio clienti all’interno della Delivery Station, ciò al fine di consentire una indagine efficace e in tempo reale sulla localizzazione di un pacco e su come recapitarlo all’acquirente nel più breve tempo possibile. Inoltre l’addetto dovrà permettere ai clienti di contattare gli esperti locali per ottenere informazioni più accurati sui loro ordini, sul tracking e su come Amazon sta risolvendo i problemi di consegna.

I requisiti

I candidati dovranno avere specifiche competenze. Innanzitutto capacità di interagire efficacemente con servizi di supporto e con tutti gli altri reparti. Dovranno avere ottime capacità di comunicazione, attitudine a risolvere i problemi. E ancora:

buona conoscenza della lingua inglese (Livello B1 CEFR) sia orale che scritta;

età minima: 18 anni;

diploma di scuola media superiore;

possedere i requisiti per lavorare in Italia;

esperienza di lavoro con un computer (Conoscenza di Microsoft Office, Outlook, Word ed Excel);

disponibilità a lavorare su turni flessibili dal lunedì alla domenica;

eccellente capacità di pianificazione e forte inclinazione al raggiungimento degli obiettivi;

ottime capacità individuali di analisi e problem solving;

indipendenza ed elevata precisione in quasi tutte le decisioni da prendere. Il Delivery Station Liaison lavorerà, infatti, sotto una limitata supervisione e guida del Manager;

precedente esperienza nel Servizio Clienti (plus).

Condizioni di lavoro con Amazon

I candidati che verranno selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato e pieno per 40 ore settimanali. Non c’è necessità di pregressa esperienza. I dipendenti avranno possibilità di formazione, strumenti adatti al lavoro, sconto dipendenti e buoni pasto.

Come candidarsi

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso l’apposita pagina di Amazon (clicca qui). Sarà necessario rispondere a dei test di valutazione. Coloro che rispondono positivamente saranno candidati per ulteriori passaggi.

Amazon

Amazon è un’azienda di commercio elettronico fondata nel 1994, che offre una vasta gamma di prodotti e servizi online, tra cui vendita al dettaglio, streaming di video e musica, cloud computing e logistica.

La società ha sede principale negli Stati Uniti, ma ha espanso le sue operazioni in tutto il mondo ed è diventata una delle più grandi aziende al mondo per capitalizzazione di mercato e fatturato.