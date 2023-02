Lavoro 2023, opportunità con Poste Italiane. Le posizioni aperte

Opportunità di lavoro con Poste Italiane. La società, infatti, periodicamente cerca personale da assumere nell’azienda, in particolare postini. Ma spesso si aprono opportunità anche per sportellisti e impiegati. Una interessante occasione per entrare nel mondo del lavoro. La raccolta delle candidature avviene on line. Sul sito di Poste Italiane c’è una sezione contenente tutte le posizioni aperte che viene aggiornata periodicamente.

Assunzioni con Poste Italiane 2023

L’anno è appena iniziato ma poste italiane offre già per questo 2023 opportunità di lavoro. Ci sono diverse occasioni, anche per chi è privo di esperienza. Le figure che più comunemente Poste Italiane ricerca sono quelle di postino, ma anche addetti agli sportelli, impiegati, consulenti.

Le possibilità di lavoro per i portalettere perlopiù sono a tempo determinato, solitamente per sostituire personale assente o per far fronte ai picchi di stagione. Le altre figure, invece, hanno l’opportunità di ottenere un posto a tempo indeterminato o a termine, ma anche in stage. Le selezioni non hanno limiti territoriali e sono rivolte a diplomati e laureati, in base alla figura ricercata.

Anche chi ottiene un lavoro con Poste Italiane a tempo determinato ha comunque la possibilità di entrare in una speciale graduatoria finalizzata alle stabilizzazioni aggiornata annualmente.

Posizioni aperte

Accedendo al sito di Poste Italiane si possono facilmente individuare le posizioni aperte per un lavoro nel 2023. Si cercano in partciolare addetti logistica, figure di fronte ent, operatori di sportello. Un’opportunità per neo laureaty riguarda la Cyber Security. Inoltre per i giovani avvocati di Roma, Napoli e Cagliari c’è opportunità di avviare dei tirocini professionali.

Sul portale di Poste italiane, infine, è possibile accedere anche alla sezione delle candidature spontanee.

Opportunità per Postini

Per quanto riguarda i postini, le opportunità di lavoro sono periodiche. Vengono assunti con contratto a tempo determinato di 3 o 4 mesi con uno stipendio di 1200 euro al mese netti. Non è necessaria esperienza. Tra i requisiti il diploma di scuola media, la patente per la guida di un mezzo aziendale.

Le selezioni si svolgono in due fasi. La prima attraverso una mail che invita ad effettuare un test di ragionamento logico online, la seconda con un colloquio e una prova pratica di guida effettuata su un mezzo 125 cavalli a pieno carico.

Poste Italiane

Poste Italiane è un’azienda pubblica italiana che si occupa di servizi postali, finanziari e assicurativi. Fondata nel 1862, è uno dei più grandi gruppi del settore in Italia e offre una vasta gamma di servizi, tra cui la spedizione di posta e pacchi, servizi bancari e assicurativi, servizi di pagamento e molti altri ancora.

Poste Italiane è impegnata a fornire soluzioni innovative e convenienti ai suoi clienti, e lavora per supportare lo sviluppo del paese attraverso il suo network capillare e la sua presenza capillare sul territorio.