Il regista salese Giuseppe Bonito alla direzione delle serie sulla vita di Mike Bongiorno

Il regista nato a Sala Consilina, Giuseppe Bonito, si prepara a portare sul grande schermo la straordinaria storia di Mike Bongiorno, figura iconica della televisione italiana. La mini serie Rai, intitolata “Mike”, sarà diretta da Bonito e promette di celebrare il centenario del leggendario presentatore. Le riprese della fiction sono iniziate ieri a Torino, la città natale della madre di Bongiorno, dove il presentatore si trasferì dall’America all’età di soli 5 anni. Torino sarà la location principale fino a giugno per raccontare la vita di Bongiorno, una delle personalità più influenti nella storia della televisione italiana.

La serie

Nella serie, Claudio Gioè ed Elia Nuzzolo interpreteranno rispettivamente Mike Bongiorno adulto e giovane. Sarà interessante vedere come i due attori daranno vita al celebre conduttore, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della TV italiana. Per Giuseppe Bonito, già noto per i suoi successi con i film “Figli” e “L’arminuta”, questo progetto rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera. La sua capacità di dirigere storie avvincenti e personaggi complessi farà di “Mike” una produzione di altissimo livello.

Orgoglio salese

Grazie a questa mini serie, il pubblico potrà rivivere i momenti più significativi della vita di Mike Bongiorno, permettendo anche alle nuove generazioni di scoprire e apprezzare il contributo di questo grande personaggio alla televisione italiana. In un momento in cui l’industria dello spettacolo si concentra sempre di più sulla nostalgia per le figure del passato, “Mike” si presenta come un omaggio doveroso a uno dei più amati e rispettati conduttori della storia televisiva italiana.