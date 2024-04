San Marzano sul Sarno: arrestato pregiudicato con 68 grammi di droga

Un soggetto con precedenti penali è stato tratto in arresto ieri a San Marzano sul Sarno dalla Polizia di Stato nell’ambito di servizi volti al contrasto della vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso cocaina e hashish, il tutto nascosto all’interno della sua autovettura e destinato allo spaccio.

Sequestro di droga e arresto

Nel corso di un normale controllo del territorio, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione del veicolo, rinvenendo all’interno dell’abitacolo due involucri contenenti rispettivamente 55,94 grammi di cocaina e 12,97 grammi di hashish. La droga, suddivisa in dosi già pronte per lo spaccio, era occultata in un vano nascosto sotto il cruscotto.

Arresto e attesa di convalida

L’uomo, un pregiudicato residente in zona, è stato immediatamente arrestato e condotto presso la casa circondariale di Salerno.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha disposto la sua traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà nei prossimi giorni.