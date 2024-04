Lavoro nel Cilento: Cerchiamo un procacciatore di sponsor dinamico e motivato!

Sei un vulcano di energia con un talento per le relazioni? Hai una comprovata esperienza nella ricerca e acquisizione di nuovi clienti? Sei appassionato del mondo della TV e del web?

Se hai risposto sì a tutte queste domande, allora sei il candidato ideale per noi!

InfoCilento, leader nel settore dell’informazione web e tv locale, è alla ricerca di un procacciatore di sponsor per far crescere il team, ampliare il proprio portfolio di clienti e far crescere il proprio business.

Cosa offriamo:

Un’ occasione unica per lavorare in un ambiente dinamico e creativo

per lavorare in un ambiente dinamico e creativo Un’ ampia autonomia nel tuo lavoro

nel tuo lavoro Ottime provvigioni sugli sponsor individuati per il primo anno con possibilità di fisso a partire dal successivo

sugli sponsor individuati per il primo anno con possibilità di fisso a partire dal successivo Aumento delle provvigioni in base alla somma incassata

in base alla somma incassata Un’ esperienza lavorativa gratificante e ricca di sfide

lavorativa gratificante e ricca di sfide La possibilità di crescere professionalmente con noi

Requisiti:

Automunit o

o Ottime capacità relazionali e comunicative

Conoscenza del mercato pubblicitario

Passione per il mondo della TV e del web

Flessibilità e proattività

e Orientamento al risultato

Se sei pronto a metterti alla prova e a fare la differenza, contattaci all’indirizzo: info@infocilento.it

Non perdere questa occasione!

Ti aspettiamo!

P.S. Se conosci qualcuno che potrebbe essere interessato a questa posizione, non esitare a inoltrargli questo annuncio.