“One Billion Rising”: a Sant’Arsenio il flashmob per dire stop alla violenza sulle donne

Domani 14 febbraio, il Centro Antiviolenza Aretusa sarà a Sant’Arsenio, in Piazza D. Pica, per ballare sulle note di “Breakthe Chain” per liberare tutte le donne

Comunicato Stampa
Violenza sulle donne

Domani, 14 febbraio 2026, torna il flashmob contro la violenza contro le donne: “One Billion Rising”. Il movimento internazionale, nato del 2013 e arrivato alla sua quattordicesima edizione, è stato fondato dalla drammaturga Eve Ensler, autrice de “I monologhi della vagina” e ogni 14 febbraio si ripete nelle piazze di 200 Paesi in tutto il mondo. Anche quest’anno, il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale S10 – gestito dall’Associazione Differenza Donna porta il One Billion Rising nel Vallo di Diano.

L’iniziativa

Insieme agli alunni dell’I.O.C. “A. Sacco”, e con la partecipazione del Comune di Sant’Arsenio e della Consulta della Amministratrici del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, domani 14 febbraio, il Centro Antiviolenza Aretusa sarà a Sant’Arsenio, in Piazza D. Pica, per ballare sulle note di “Breakthe Chain” per liberare tutte le donne (cisgender, transgender e coloro che detengono identità fluide)dalla violenza sessuale, fisica, razziale, economica, politica, socio-culturale e ideologica, per urlare basta allo stupro, all’incesto, alle molestie sessuali, alle mutilazioni genitali femminili, alla schiavitù e al traffico di esseri umani, al matrimonio infantile, al femminicidio, all’oppressione sessuale e di genere e riproduttiva e per porre fine al razzismo, all’imperialismo, alla guerra e alla catastrofe climatica.

I partecipanti

Parteciperanno all’evento le/i docenti, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco”, di Sant’Arsenio, con la preziosa collaborazione di Maria Gabriella Severino della scuola di danza NEW Dance all Dance Ballet Studio di Sala Consilina. Donne e bambine sono maggiormente esposte e quindi più vulnerabili all’abuso di potere. In tutte le culture e società il profondo radicamento della struttura patriarcale e il diffuso maschilismo, continuano a tenere le donne subordinate e oppresse. Tutto ciò si aggrava nelle discriminazioni multiple, per le donne migranti, per le donne con disabilità.

One Billion Rising

a partire dal 2013 è diventato un movimento globale che nel giorno di San Valentino ha coinvolto a ballare contro la violenza un miliardo di donne e uomini in oltre 200 nazioni. L’invito è aperto a chiunque voglia manifestare contro la violenza contro le donne e le bambine, la campagna One Billion Rising invita a levarsi e insorgere contro la violenza con l’atto liberatorio della danza, unico requisito richiesto sarà di vestire di nero e di rosso, colori simbolo del “One Billion Rising”.

