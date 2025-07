Ondata di furti sul Lungomare di Salerno: allarme dei mercatali

Ancora furti colpiscono la città di Salerno, questa volta prendendo di mira le casette del Mercatino dei Sapori Tradizionali e Artigianato, allestito sul Lungomare Trieste all’altezza della spiaggia Santa Teresa. L’episodio, avvenuto tra le 11 e le 12 di martedì 22 luglio 2025, ha visto ignoti causare danni a diverse strutture, aprendole in cerca di denaro e bevande. Secondo quanto riportato dall’ANVA Confesercenti Provinciale di Salerno, i danni alle casette ammontano a circa un centinaio di euro, e da una di esse sono stati asportati una cinquantina di euro in monete e una decina di birre.

Allarme sicurezza

Il Presidente Provinciale dell’ANVA Confesercenti di Salerno, Aniello Ciro Pietrofesa, ha denunciato l’accaduto, evidenziando come si tratti di un copione già visto nelle settimane precedenti. Secondo la sua dichiarazione, gli autori dei furti sarebbero individui extracomunitari che stazionano sulla spiaggia in attesa di vittime. La Questura di Salerno sarebbe “presa d’assalto” da denunce quotidiane: si contano almeno 15 furti al giorno che colpiscono cittadini e turisti, riguardanti telefoni, borse, documenti e denaro.

Aniello Ciro Pietrofesa ha espresso forte preoccupazione per la situazione, affermando: “Non si può continuare a dire che non vi è un problema sicurezza, questi sono i reati che più di tutti vengono sentiti dai cittadini, sono quelli che più ti lasciano il segno anche perché per la maggior parte non vengono perseguiti, ma addirittura archiviati…”. Il Presidente sottolinea come la mancanza di sicurezza stia danneggiando l’immagine turistica della città e il lavoro immenso svolto dall’Amministrazione Comunale.

“Una città che non garantisce sicurezza non può essere una città turistica” , ha ribadito Pietrofesa, evidenziando il “danno d’immagine di una bella città come la nostra”.

L’appello

I commercianti, come sottolineato da Pietrofesa, si ritrovano a fare i conti con la paura di perdere quanto costruito con sacrifici enormi per la loro attività. L’appello è chiaro e perentorio:

“È ora di dire basta, bisogna agire in fretta per mettere fine a questi reati odiosi, prima che siano i cittadini ad agire facendosi giustizia da soli…”. La situazione richiede interventi urgenti per ripristinare la percezione e la realtà della sicurezza a Salerno, al fine di tutelare sia i cittadini che l’attrattiva turistica della città.