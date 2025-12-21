Omignano: violazioni al codice della strada, proventi saranno destinati per la sicurezza stradale

Stabilite le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.

A cura di Antonio Pagano
Omignano

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.

La destinazione

L’Ente ha pertanto deciso di destinare, ai sensi dell’art. 208 del Codice della strada, una quota pari al 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2026 pari a € 1.250,00 per le finalità di seguito specificate: €. 312,50 per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade, €312,50 per attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto/manutenzione di automezzi, mezzi e attrezzature, e €. 625,00 per la manutenzione stradale e per interventi finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

La normativa 

Due i riferimenti normativi per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative. L’articolo 208 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) stabilisce come devono essere utilizzati i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale. La legge impone che almeno il 50% di tali fondi sia destinato ad interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale. Ciò significa che le risorse devono essere impiegate per rendere le strade più sicure attraverso la manutenzione e l’ammodernamento della segnaletica, il potenziamento delle attività di controllo del traffico e la promozione di campagne di educazione stradale, con un’attenzione particolare alla tutela degli utenti più vulnerabili come pedoni e ciclisti.

Leggi anche:

Ceraso, scuola primaria: ecco la sede a partire dal prossimo gennaio

L’articolo 142 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) disciplina invece la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Questi introiti sono ripartiti equamente tra l’ente proprietario della strada su cui è avvenuta l’infrazione e l’ente accertatore, come la polizia locale. La normativa impone che tali risorse siano impiegate esclusivamente per migliorare la sicurezza stradale, finanziando la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture, compresa la segnaletica e le barriere protettive.

page5image16194464 

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Unione Sovietica

Almanacco del 21 dicembre: la dissoluzione dell’Unione Sovietica

Scopri i fatti del 21 dicembre: dalla scoperta del radio dei Curie…

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre: Cancro, la Luna aiuta i rapporti affettivi. Acquario, idee brillanti ma un pò dispersive

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

“InfoCilento Bistrot”: ecco la ricetta della settimana a cura dello chef Francesco Mastrogiovanni

Lo chef è pronto a stupire "i palati" dei telespettatori con la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.