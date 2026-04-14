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Omignano punta sull’efficienza: accordo con la Procura per il Casellario digitale

Il Comune di Omignano approva l'accordo con la Procura di Vallo della Lucania per la certificazione multipla del Casellario. Più velocità per gare e assunzioni

Ernesto Rocco
Lavoro ufficio

Il Comune di Omignano lavora alla semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei processi burocratici. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato lo schema di “Accordo Diretto” con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. L’obiettivo è l’attivazione del servizio nazionale di certificazione multipla del Casellario Giudiziale e dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative.

Questa iniziativa si inserisce nella cornice normativa definita dal Ministero della Giustizia, che ha introdotto questa modalità operativa per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire in modo rapido e autonomo i documenti necessari per le verifiche d’ufficio. Il sistema rimarrà attivo in via transitoria fino al definitivo accreditamento dell’Ente alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.).

Sicurezza dei dati e responsabilità operativa

L’adesione a questo accordo non è solo una scelta di efficienza, ma un atto indispensabile per garantire la continuità dell’azione amministrativa. Il servizio è infatti fondamentale per procedere con le verifiche di legge richieste per l’aggiudicazione di gare d’appalto, l’assunzione di personale, il rilascio di autorizzazioni e l’aggiornamento delle liste elettorali.

Un servizio a costo zero per le casse comunali

L’attivazione di questo nuovo canale digitale non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale, configurandosi come un’ottimizzazione delle risorse esistenti.

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