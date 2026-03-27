Cilento

Omicidio Vassallo: prosciolto il colonnello Cagnazzo, a processo gli altri  imputati

Si è chiusa l’udienza preliminare del processo per l’omicidio del sindaco Pescatore. Ecco le decisioni del giudice

Chiara Esposito
Fabio Cagnazzo

Non affronterà il processo per l’omicidio di Angelo Vassallo il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il procedimento prosegue per l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso (nelle precedenti udienze per lui era stato accolto il rito abbreviato) e Giovanni Cafiero che però risponde solo dei legati legati al traffico di stupefacenti.

L’iter giudiziario

L’udienza preliminare a carico dei presunti responsabili dell’assassinio del sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010, era stata rinviata lo scorso gennaio. per questioni procedurali e strategiche sollevate dalle difese degli imputati. Questa mattina alle 13, invece, si è tenuta regolarmente.

La posizione di Cagnazzo

Il colonnello Fabio Cagnazzo era finito sotto i riflettori con l’accusa di aver depistato le indagini sul delitto, facendo sì che le colpe ricadessero inizialmente su Bruno Humberto Damiani.

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