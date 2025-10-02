“Omicidio Nowak, al via il processo. L’avvocato di Dausel: “Non ha ucciso la sua compagna”

Secondo il difensore, il materiale raccolto presenterebbe "evidenti criticità" che mettono in dubbio la ricostruzione accusatoria

A cura di Federica Inverso

È iniziato questa mattina il processo per l’omicidio di Silvia Nowak, la 53enne di origine tedesca ritrovata morta lo scorso ottobre a Ogliastro Marina.

La ricostruzione dei fatti

Il corpo della donna venne rinvenuto semi-carbonizzato, e per il delitto è stato arrestato il suo compagno, Kai Dausel, 62 anni, accusato di averla uccisa e di aver tentato di cancellarne le tracce. All’udienza era presente il legale dell’imputato, l’avvocato Felice Carbone, che ha ribadito con forza la linea difensiva: “Il nostro intento sarà quello di dimostrare che Kai Dausel non ha ucciso la sua compagna”.

Secondo il difensore, infatti, il materiale raccolto dalla Procura della Repubblica presenterebbe “evidenti criticità” che mettono in dubbio la ricostruzione accusatoria. Un dettaglio significativo della mattinata riguarda anche la decisione della Corte di escludere dall’aula una troupe televisiva tedesca, che aveva installato una telecamera per seguire da vicino il caso.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Roberta Troisi

Una cilentana tra i migliori scenziati al mondo

La docente Roberta Troisi di Magliano Vetere è l'unica donna salernitana del…

Incidente Pisciotta

Incidente a Pisciotta: scontro tra due auto, paura per gli automobilisti

È successo questa mattina sulla Strada Provinciale che collega Pisciotta con la…

Bandiere Palestina

Salerno si ferma per Gaza: sciopero generale in difesa della Flotilla

Lo sciopero è in programma per domani venerdì 3 ottobre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.