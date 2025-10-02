“Omicidio Nowak, al via il processo. L’avvocato di Dausel: “Non ha ucciso la sua compagna”

È iniziato questa mattina il processo per l’omicidio di Silvia Nowak, la 53enne di origine tedesca ritrovata morta lo scorso ottobre a Ogliastro Marina.

La ricostruzione dei fatti

Il corpo della donna venne rinvenuto semi-carbonizzato, e per il delitto è stato arrestato il suo compagno, Kai Dausel, 62 anni, accusato di averla uccisa e di aver tentato di cancellarne le tracce. All’udienza era presente il legale dell’imputato, l’avvocato Felice Carbone, che ha ribadito con forza la linea difensiva: “Il nostro intento sarà quello di dimostrare che Kai Dausel non ha ucciso la sua compagna”.

Secondo il difensore, infatti, il materiale raccolto dalla Procura della Repubblica presenterebbe “evidenti criticità” che mettono in dubbio la ricostruzione accusatoria. Un dettaglio significativo della mattinata riguarda anche la decisione della Corte di escludere dall’aula una troupe televisiva tedesca, che aveva installato una telecamera per seguire da vicino il caso.