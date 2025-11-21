Oltre mille candidati alle prove del “Semestre filtro” di Medicina e Odontoiatria all’Università di Salerno

Si sono tenute ieri, presso il Campus di Fisciano, le Prove di esame del “Semestre filtro” necessarie per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2025/26. L’iniziativa rientra nel percorso stabilito per la selezione dei futuri studenti.

I numeri della partecipazione

L’affluenza è stata significativa. Hanno preso parte alle tre prove complessivamente 1023 studenti e studentesse, su un totale di 1065 iscritti. L’Ateneo ha predisposto l’accoglienza dei partecipanti in 23 aule, situate negli Edifici B e B1 del campus. Una di queste aule era stata allestita in modo specifico per accogliere gli studenti con Disabilità/DSA, in piena conformità con le indicazioni ministeriali.

L’organizzazione e la gestione delle operazioni

Per assicurare uno svolgimento scorrevole e ordinato di tutte le operazioni, l’Ateneo ha messo in atto un articolato piano organizzativo, garantendo il pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti. A supporto della logistica e dell’organizzazione, sono state impiegate oltre 150 unità di personale, che includevano docenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. L’accesso al campus è stato gestito attraverso un sistema di affluenza per varchi di ingresso corrispondenti alle aule assegnate.

Lo svolgimento delle prove d’esame

Il programma delle prove ha visto l’inizio della prima sessione alle ore 11:00 con l’esame di Chimica e propedeutica biochimica. A seguire si sono svolte la seconda prova, incentrata su Fisica, e la terza prova, dedicata a Biologia. Ciascuna delle tre sessioni d’esame ha avuto una durata di 45 minuti ed è stata intervallata da una pausa di 15 minuti.

Lo svolgimento delle operazioni si è concluso regolarmente e secondo i tempi stabiliti, con i partecipanti che hanno potuto lasciare le aule a partire dalle ore 14:00.

Come previsto dalle Linee guida ministeriali, il secondo appello per le tre prove d’esame si terrà il prossimo 10 dicembre.