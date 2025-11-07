Olevano sul Tusciano, il sindaco Ciliberti: “Il Tusciano è in salute, simbolo del nostro impegno per l’ambiente”

Negli ultimi giorni, a seguito delle immagini circolate sul tratto del Tusciano nel territorio di Battipaglia, l’Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano ha effettuato accurati sopralluoghi e operazioni di monitoraggio nel tratto di propria competenza, insieme alle Forze di Polizia e al personale di Ausino S.p.A., che gestisce i nostri servizi idrici integrati.

Sopralluoghi importanti per definire il quadro della situazione e individuare eventuali problematiche.

«I rilievi confermano che il fiume nel nostro territorio è limpido e in salute, come testimoniano le foto scattate nelle ultime ore.

Questo risultato è frutto dell’impegno costante dell’Amministrazione nella tutela dell’ambiente e nella salvaguardia delle nostre risorse naturali», ha detto il Sindaco di Olevano Sul Tusciano Michele Ciliberti.

«Nei mesi scorsi, infatti, sono state elevate sanzioni per circa 6.000 euro a chi ha effettuato prelievi idrici in modo abusivo – un segnale chiaro della nostra tolleranza zero verso chi danneggia il Tusciano e dell’attenzione massima alla sostenibilità ambientale.

Monitoraggio costante

Il Tusciano non è solo un fiume: è parte della nostra identità e della nostra bellezza naturale. Continueremo a vigilare, proteggere e valorizzare questo patrimonio che appartiene a tutti».

Proseguono, intanto, nelle prossime ore, le operazioni di controllo del territorio e salvaguardia ambientale fortemente volute dall’amministrazione comunale e seguite dal Sindaco Ciliberti e dagli organi competenti.