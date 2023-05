Ok ai lavori per la messa in sicurezza delle strade San Mauro – Mezzatorre e Ratto – Agnone

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Cilento, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza delle strade San Mauro – Mezzatorre e Ratto – Agnone. Le operazioni saranno rese possibile grazie ad un contributo statale di 83.790,52 €.

Lavori in corso

Il Comune di San Mauro Cilento, guidato dal Sindaco, Giuseppe Cilento, in prossimità anche dell’avvento della stagione estiva, ha voluto investire sulla manutenzione straordinaria della viabilità locale in alcuni dei tratti particolarmente critici.

Le arterie maggiormente interessate saranno quelle che collegano Casalsottano a Mezzatorre e la frazione Ratto ad Agnone.

La percorribilità, in piena sicurezza, di tali strade è un tassello importante per un paese che mira a crescere a livello turistico. Le forti alluvioni che hanno colpito il territorio nei mesi precedenti, avevano creato alcune problematiche legate alla circolazione.

Investimento Statale

Gli interventi saranno finanziati grazie ad un contributo statale di 83.790,52 €, riguardante i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti per il potenziamento e sviluppo del patrimonio comunale. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’iter per l’esecuzione dei lavori entro e non oltre il 15 maggio 2023.