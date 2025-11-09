Ogliastro Cilento, spari contro un’abitazione: paura per il proprietario

Il proprietario si trovava fuori il balcone quando il proiettile è impattato contro l’intonaco esterno

A cura di Chiara Esposito

Attimi di tensione, intorno alle 13:00 di oggi, a Ogliastro Cilento. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi di una casa privata, raggiungendo il muro dell’abitazione.

I fatti

Il proprietario si trovava fuori il balcone quando il proiettile è impattato contro l’intonaco esterno: nessun ferito, ma la paura è stata tanta.

Secondo quanto riferito, episodi analoghi si sarebbero già verificati in passato nella stessa area, sempre con la medesima abitazione coinvolta. L’area, infatti, pare sia frequentemente utilizzata come territorio di caccia.

Gli interventi

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.

