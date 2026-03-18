Ogliastro Cilento: proseguono gli incontri di formazione civica, ecco i prossimi appuntamenti

Il comune di Ogliastro Cilento ha istituito gli Incontri di formazione civica per offrire gratuitamente occasioni di approfondimento e dibattito su tematiche di diritto pubblico, con particolare riferimento alla democrazia, antica e moderna. “La finalità è sviluppare una cittadinanza consapevole e attiva, in un tempo in cui troppe coscienze sono ormai assuefatte all’egemonia delle oligarchie politiche ed economiche che hanno svuotato di significato le istituzioni, pur vigenti, che dovrebbero garantire la sovranità popolare”, spiega il professor Arnaldo Miglino, promotore e organizzatore degli appuntamenti.

I corsi

I cicli di conferenze, cha stanno riscuotendo grande partecipazione e interesse della provincia a sud di Salerno, hanno carattere interdisciplinare affinché, mostrando come la democrazia sia nata per diffondere tutte le forme di potere, si rafforzi il senso critico del cittadino nei riguardi delle realtà in cui prevale la concentrazione delle risorse politiche, economiche, culturali e mediatiche.

“Alle lezioni prendono parte personalità di spicco di caratura nazionale nei vari campi della cultura: scrittori, storici, giuristi, politologi, filosofi, economisti – precisa il professor Miglino- per agevolare il confronto più ampio possibile su ogni aspetto della vita collettiva che incide sui valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e dignità umana”. Grazie alla disponibilità del sindaco Michele Apolito il corso, realizzato nei locali del Centro sociale, in via Andrea Pippa, 24, vede la presenza di studiosi riconosciuti giunti da varie università nazionali.

Con La democrazia greca: palestra di pensiero critico o dominio dei demagoghi? venerdì 12 dicembre il prof. Emanuele Stolfi dell’Università di Siena ha dato il via agli incontri proseguiti a gennaio con il prof. Luigi Vecchio (Università di Salerno) illustrando il Quadro storico della nascita della democrazia ateniese. A febbraio il prof. Arnaldo Miglino (Università di Roma “Sapienza”) ha presentato gli Sviluppi istituzionali della democrazia ateniese. Il 14 febbraio il prof. Luigi Vecchio (Università di Salerno) è intervenuto con il tema della Democrazia e imperialismo nell’Atene di Pericle. Il 7 marzo il prof. Nicola Lettieri (Università del Sannio) ha discusso su Democrazia e teoria della complessità mentre a marzo Sebastiano Maffettone (Università Luiss, Roma), ha presentato La crisi della democrazia.

I prossimi incontri

Venerdì 27 marzo ore 17: Gianfranco Donadio (già Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia) La democrazia inquinata: mafia e strategia della tensione 1989/1994,

Giovedì 23 aprile ore 17.00: Ruggero Cappuccio (Scrittore Regista) Il sentimento della democrazia,

Sabato 16 maggio ore 17: Nicola Lettieri (Università del Sannio) Società artificiali e democrazia,

Venerdì 26 giugno ore 18.00: Domenico Dursi (Università di Roma “Sapienza”) I beni comuni di tutti nella riflessione dei giuristi romani: dell’equilibrato rapporto tra uomo e Natura.

Concluderà il corso, in data da definire, Paola Rumore (Università di Torino) Kant e la dimensione pubblica dell’illuminismo.

Gli incontri con la regia di Lorenzo De Girolamo del Mauro sono in streaming

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