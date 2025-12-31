Nuovo volto per il lungomare di Policastro Bussentino: l’amministrazione vara il piano di riqualificazione

Policastro Bussentino si prepara a cambiare volto. Con la delibera di Giunta n. 87 del 21 novembre 2025, l’amministrazione comunale di Santa Marina ha tracciato le linee guida per un importante intervento di riqualificazione del lungomare, cuore pulsante dell’attività turistica e sociale della frazione costiera.

L’atto di indirizzo, approvato su proposta del sindaco Giovanni Fortunato e sotto la presidenza del vice sindaco Virgilio Giudice, dà mandato ufficiale al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l’avvio della progettazione e delle procedure necessarie.

Un intervento tra sicurezza e decoro urbano

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato garantire la massima sicurezza stradale e pedonale in un’area ad alta densità di traffico durante i mesi estivi, dall’altro elevare lo standard del decoro urbano. Il progetto di restyling non si limiterà a una semplice manutenzione, ma punta a una rigenerazione estetica e funzionale capace di esaltare la naturale bellezza del litorale cilentano.

“È intendimento di questa Amministrazione procedere alla riqualificazione e al restyling del lungomare”, si legge nel documento ufficiale, sottolineando come l’opera sia considerata prioritaria per il miglioramento della vivibilità cittadina e per l’immagine stessa del borgo di Policastro.

Verso un rilancio turistico d’eccellenza

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di sviluppo turistico. Il lungomare rappresenta infatti il biglietto da visita per i visitatori e il principale luogo di aggregazione per i residenti. Attraverso il rifacimento delle pavimentazioni, il potenziamento dell’illuminazione e la cura degli spazi verdi, il Comune mira a consolidare il ruolo di Policastro Bussentino come meta d’eccellenza nel panorama del Golfo di Policastro.

Con l’immediata eseguibilità della delibera, gli uffici tecnici sono già al lavoro per tradurre l’indirizzo politico in un progetto esecutivo. I cittadini e gli operatori turistici guardano ora con attesa ai prossimi passi, fiduciosi che il nuovo lungomare possa diventare il simbolo di una rinnovata stagione di crescita per tutto il territorio di Santa Marina.