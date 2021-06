Pisciotta, ok a lavori per la pubblica illuminazione sul lungomare

PISCIOTTA. Il Comune, retto dal sindaco Ettore Liguori, ha dato il via libera ai lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona del lungomare Acquabianca nel punto di raccordo con l’ex tracciato delle ferrovie dello Stato.

La realizzazione delle opere, che dunque è prevista in due lotti funzionali, prevede una spesa di 98.800 euro (50.000 per il primo, 48.800 per il secondo).

Di questa somma 70.000 euro saranno indirizzati nel capitolato relativo all’esecuzione dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, la restante parte riguarda le somme a disposizione per le spese tecniche, di progettazione e per il pagamento dell’IVA.

Gli interventi saranno finanziati attraverso un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.