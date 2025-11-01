Nuovi parroci: ad Agropoli cerimonia con il vescovo Calvosa

Monsignor Vincenzo Calvosa ad Agropoli per la celebrazione della Santa Messa e la presentazione dei nuovi sacerdoti

A cura di Ernesto Rocco

Il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha fatto tappa ieri ad Agropoli per incontrare i fedeli e presentare ufficialmente i nuovi parroci che da alcune settimane si sono insediati in città (Dan Roberto Guida, Don Aniello Panzariello e Don Pasquale Gargione).

La celebrazione

Il vescovo Calvosa ha celebrato insieme ai nuovi sacerdoti e ai vicari la Santa Messa. La scelta di raggiungere Agropoli non è stata casuale; questa, infatti, è stata una delle città dove maggiormente i fedeli hanno polemizzato per la scelta di trasferire i sacerdoti che negli anni avevano instaurato un profondo legame con la città, svolgendo anche un importante ruolo sociale.

Monsignor Calvosa ha sottolineato che il sacerdozio va inteso come un servizio alle comunità e ha ricordato che la partecipazione alle celebrazioni deve nascere da una scelta di fede, non dall’attaccamento personale al sacerdote che celebra la Messa.

