Novi Velia: spazi didattici saranno riconvertiti ad asilo nido, in arrivo fondi Pnrr

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, è stato destinatario di un finanziamento ministeriale per la realizzazione dei lavori di ampliamento con riconversione degli spazi didattici ad asilo nido – edificio scolastico di Via dei Prati. L’Ente ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha un costo di € 480.000,00.

I fondi

Il nuovo asilo nido permetterà di accogliere un numero maggiore di bambini, rispondendo così alle esigenze crescenti delle famiglie locali. I fondi arrivano dal Decreto del 23.05.2025 – del MIUR di concerto con il MEF – che assegna risorse per la realizzazione e costruzione di nuovi asili, nonché per la riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili. L’ Avviso, a cui il Comune aveva aderito, si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4, in particolare Componente 1 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

L’avviso ministeriale ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.