Novi Velia, ordinanza sulla viabilità invernale: chiusa al traffico la strada Ponte Torna–Monte Sacro

Il comune di Novi Velia ha emanato un’ordinanza temporanea in materia di circolazione stradale che dispone, in presenza di neve o ghiaccio, la chiusura al traffico veicolare della strada comunale Ponte Torna–Frazione Monte Sacro. Il provvedimento è finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità durante il periodo invernale.

L’ordinanza

Alla base dell’ordinanza vi sono le condizioni climatiche tipiche della stagione, che rendono probabile la formazione di neve e ghiaccio sul manto stradale, e l’impossibilità di assicurare interventi tempestivi di pulizia su alcune arterie comunali, a causa della loro posizione e conformazione. La decisione tiene conto anche dell’allerta meteo diramata dalla Regione Campania – Protezione Civile.

Ecco cosa prevede

La chiusura della strada Ponte Torna–Monte Sacro, inclusi i velocipedi, resterà in vigore fino a revoca dell’ordinanza e sarà attuata ogni qualvolta si verifichino condizioni di neve o ghiaccio. Contestualmente, viene attribuita alla Polizia Locale la facoltà di disporre la chiusura temporanea di ulteriori strade pubbliche o ad uso pubblico di competenza comunale — comprese strade vicinali e di bonifica — qualora, per caratteristiche strutturali come pendenza o assenza di barriere di protezione, risultino pericolose o inagibili in caso di maltempo.

In tali circostanze, la chiusura dovrà essere adeguatamente segnalata mediante apposita segnaletica stradale e il posizionamento di transenne o nastri per impedire il transito, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, pulizia e salatura.