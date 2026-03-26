Attualità

Nevica a Montesano sulla Marcellana: verifiche all’alba per eventuali chiusure delle scuole

Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha fatto sapere come la situazione sia attentamente monitorata. Uno specifico sopralluogo che sarà effettuato alle ore 6

Erminio Cioffi

Precipitazioni nevose nel territorio di Montesano sulla Marcellana, dove nelle zone medio-alte si sta registrando una leggera perturbazione con neve mista a pioggia.

Monitoraggio per valutare chiusura delle scuole

Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha fatto sapere come la situazione sia attentamente monitorata, soprattutto in vista della giornata di domani.

“Per eventuali provvedimenti di chiusura dei plessi scolastici – si legge in un post del primo cittadino – si rimanda a uno specifico sopralluogo che sarà effettuato alle ore 6 su tutto il territorio comunale”.

Massima attenzione nelle prossime ore

Al momento non si segnalano particolari criticità, ma le condizioni meteo restano in evoluzione, soprattutto nelle aree collinari e montane dove le temperature più basse favoriscono la formazione di neve.

Massima attenzione, dunque, nelle prossime ore: la decisione su eventuali chiusure delle scuole sarà presa solo dopo le verifiche del mattino, tenendo conto della sicurezza della viabilità e delle condizioni generali del territorio.

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