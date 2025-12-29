Natale a Cicerale: luci, sapori e tradizioni nel borgo cilentano

Ha preso ufficialmente il via lo scorso 27 dicembre la terza edizione del “Natale a Cicerale“, un evento ormai atteso che trasforma il suggestivo borgo cilentano in un luogo di luci, musica, sapori e tradizione. Per quattro giorni, dal 27 al 30 dicembre 2025, Cicerale si veste a festa offrendo a residenti e visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

L’inaugurazione, avvenuta lo scorso sabato, ha dato il via a un ricco programma di appuntamenti all’insegna della convivialità e della cultura popolare, accompagnata dalle sonorità della musica popolare dei Vienteterra, che hanno subito creato un’atmosfera calda e partecipata nei vicoli del centro storico.

Mercatini di Natale e percorso gastronomico

Cuore pulsante della manifestazione sono stati i Mercatini di Natale e il percorso gastronomico, dove è stato possibile riscoprire sapori tipici e prodotti del territorio, con particolare attenzione anche alle esigenze alimentari grazie alla presenza di proposte gluten free.

I vicoli in festa, illuminati da luci scenografiche, hanno fatto da cornice a musica dal vivo, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

Programma musicale del 29 e 30 dicembre

Il programma musicale vedrà alternarsi sul palco nelle prossime giornate: 29 dicembre: il gruppo musicale I Tammurria 30 dicembre: il gruppo musicale I Nova Felix

Ad arricchire ulteriormente le serate, la coinvolgente Street Band di Luigi Vigorito, artisti di strada e animazione dedicata ai bambini, rendendo l’evento inclusivo e adatto a tutta la famiglia.

Un evento che valorizza il territorio

Promosso dall’Associazione Culturale San Giorgio, il Natale a Cicerale si conferma un appuntamento capace di valorizzare il territorio, rafforzare il senso di comunità e offrire un’occasione concreta di promozione turistica per il Cilento anche nel periodo invernale.

Un Natale fatto di tradizioni, sorrisi e condivisione, che ancora una volta ha saputo accendere la bellezza di Cicerale e il calore della sua comunità.