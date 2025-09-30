Nascondeva droga nell’auto: arrestato pusher nel salernitano

Nella serata del 26 settembre u.s., la Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Salerno, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha fermato e controllato un’autovettura e il relativo conducente, identificato come L.D., che si è da subito mostrato insofferente.

L’operazione

A seguito della perquisizione personale, estesa anche al veicolo, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto, all’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore, otto buste per il confezionamento sottovuoto contenenti una sostanza solida e in polvere di colore bianco. La sostanza è risultata positiva al test della cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi. Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.