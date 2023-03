Nasce un Comitato celebrativo dell’80° anniversario dello sbarco degli Alleati sulla Costa Salernitana

Il prossimo Mercoledì 8 marzo alle ore 12:00, presso la sede della Provincia di Salerno, a Palazzo Sant’Agostino, si terrà un incontro per la costituzione di un Comitato celebrativo dell’80° anniversario dello sbarco degli Alleati sulla Costa Salernitana.

Invitati

Sono stati invitati a partecipare i Comuni di Agropoli, Battipaglia, Capaccio Paestum, Cava de’ Tirreni, Cetara, Eboli, Maiori, Pontecagnano Faiano, Salerno, Vietri sul Mare e i rispettivi Direttori del Museum of Operation Avalanche e del Museo dello Sbarco e di Salerno Capitale.

Obiettivo

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Franco Alfieri – intende costituire un Comitato per la celebrazione degli 80 anni dell’Operazione Avalanche in quanto un momento storico di enorme portata per la libertà dell’intera Europa. Ne faranno parte sicuramente i Comuni che poi saranno riferimento per le Associazioni, le Scuole, gli storici e tutti gli appassionati dei territori interessati dallo sbarco.”

Programma di eventi celebrativi

Il Comitato lavorerà alla stesura congiunta di un programma di eventi celebrativi che raccoglierà le iniziative migliori in alcuni casi già messe in campo da alcuni Comuni, andando a potenziarne la ricaduta positiva sull’intero territorio provinciale grazie ad una filosofia di rete.

Ulteriori appuntamenti

Verranno individuati ulteriori appuntamenti da pianificare ex novo con il contributo di tutti. Questo primo incontro permetterà di impostare una tabella di marcia operativa.