Nasce FenImprese Paestum: supporto e crescita per le PMI del territorio

Il panorama associativo di Capaccio Paestum si arricchisce di una nuova, importante realtà: nasce ufficialmente FenImprese Paestum. Parte integrante della rete provinciale di FenImprese Salerno, l’associazione si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento strategico per le piccole e medie imprese e per i professionisti che operano nell’area.

La nuova sede, situata in località Ponte Barizzo, non sarà solo un ufficio amministrativo, ma un vero e proprio centro di ascolto e sostegno per il tessuto economico locale. L’iniziativa nasce dalla volontà di colmare un vuoto, offrendo supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali che spesso non trovano adeguata assistenza nel loro percorso di sviluppo.

Una guida solida per il futuro delle imprese

Il progetto prende vita sotto la guida di un direttivo motivato e competente. La presidenza è affidata alla dott.ssa Rossella Iannelli, affiancata dal direttore Paolo Chiumiento e dal vice presidente Giuseppe Iannelli.

L’atto di costituzione dell’associazione ha visto la partecipazione attiva e il sostegno dei vertici provinciali, a testimonianza della solidità del progetto. Erano presenti Antonello Baldini, direttore provinciale di FenImprese Salerno, e Pasquale De Stefano, coordinatore dei punti zonali, che hanno ribadito l’importanza di capillarizzare la presenza dell’associazione sul territorio salernitano.

Valore, fiducia e networking

FenImprese Paestum si inserisce in una rete nazionale tra le più rilevanti nel panorama delle associazioni datoriali. La missione dichiarata dai fondatori è quella di costruire valore e generare fiducia attraverso strumenti tangibili:

• Fornitura di risorse tecniche e consulenziali.

• Creazione di occasioni di networking per favorire sinergie tra imprenditori.

• Accompagnamento costante dei professionisti nei processi di crescita e aggiornamento.

“Siamo pronti ad affiancare tutti coloro che vorranno entrare a far parte della rete FenImprese”, ha dichiarato la presidente Rossella Iannelli nel comunicato di presentazione. “L’obiettivo è essere un valore aggiunto per le PMI, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia”.