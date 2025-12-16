Musica e beneficenza a Salerno: torna l’evento “Cantiamo con Ail”

La musica torna a farsi strumento di solidarietà con “Cantiamo con AIL”, l’evento benefico che, dopo il successo dello scorso anno, arriva alla sua seconda edizione. L’appuntamento è per martedì 23 dicembre, alle ore 19.30, al Teatro Augusteo di Salerno, dove cori e interpreti diversi per stile e provenienza uniranno le loro voci per una causa comune.

L’iniziativa

L’iniziativa è a sostegno delle attività di AIL Salerno – Marco Tulimieri e in particolare del progetto “L’Ospedale a Casa”, che garantisce continuità assistenziale medico-infermieristica e supporto psicosociale direttamente a domicilio per i pazienti.

Un’occasione in cui la musica diventa condivisione, partecipazione e aiuto concreto, coinvolgendo la città in un gesto collettivo di vicinanza e solidarietà.