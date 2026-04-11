Cronaca

Montesano sulla Marcellana: controlli dei Carabinieri nei bar, chiuse due attività per gravi carenze igieniche

Operazione dei Carabinieri a Montesano sulla Marcellana: sospese due attività commerciali per irregolarità igienico-sanitarie e sanzioni per migliaia di euro. Tutti i dettagli

Erminio Cioffi

Nuova operazione di controllo nel settore della somministrazione alimentare a Montesano sulla Marcellana. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno condotto una serie di verifiche mirate per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Irregolarità igienico-sanitarie e sospensioni

Nel mirino degli accertamenti sono finite, in particolare, le condizioni igienico-sanitarie dei locali e la corretta gestione degli alimenti destinati alla clientela. L’esito delle ispezioni ha portato alla sospensione immediata di due esercizi commerciali, risultati non in regola con i requisiti minimi previsti dalla legge.

Sanzioni e provvedimenti di chiusura

Per entrambe le strutture è scattato il provvedimento di chiusura temporanea. Le attività potranno riprendere il normale esercizio solo dopo aver sanato integralmente le irregolarità e aver rispettato le prescrizioni imposte dagli organi competenti. Oltre ai sigilli, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di alcune migliaia di euro.

Tutela della salute pubblica

L’operazione non è un caso isolato, ma rientra in un più ampio piano di monitoraggio del territorio. L’obiettivo dei militari dell’Arma resta quello di garantire standard elevati di sicurezza alimentare e una costante tutela della salute pubblica per i cittadini e i turisti della zona.

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