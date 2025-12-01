Montecorvino Rovella, 70enne trovato senza vita in casa: l’allarme dei vicini dopo giorni di silenzio

Un dramma della solitudine si è consumato a Montecorvino Rovella, dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Tutto ha avuto inizio dall’attenzione dei residenti di via Diaz, insospettiti da un silenzio anomalo dall’appartamento dell’anziano da circa una settimana.

A destare la preoccupazione del vicinato è stata una finestra rimasta chiusa per giorni: quel volto, che i residenti erano abituati a vedere affacciato quotidianamente, non compariva più. È stato proprio questo cambiamento nelle abitudini, unito alla totale assenza di segni di presenza, a spingere i cittadini a lanciare l’allarme nel primo pomeriggio di ieri.

L’intervento dei soccorritori e la scoperta

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle ore 14:00. Sul posto sono giunti tempestivamente i volontari della Vopi, un’automedica del 118 proveniente da Salerno e i Vigili del Fuoco. Per poter accedere all’interno dell’abitazione si è reso necessario l’intervento dei pompieri, che hanno forzato la porta d’ingresso.

Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte alla tragica scena: il settantenne era ormai deceduto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, non essendoci più alcun margine per tentare manovre salvavita.

Gli accertamenti sulle cause della morte

Dalle prime valutazioni effettuate sul posto, è emerso che la morte dell’uomo non sarebbe avvenuta nelle ultime ore, ma risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente dovuta a causa naturali.