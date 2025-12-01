Montecorvino Rovella, 70enne trovato senza vita in casa: l’allarme dei vicini dopo giorni di silenzio

L'intervento dei soccorsi dopo la segnalazione dei residenti. Purtroppo l'anziano era già privo di vita

A cura di Redazione Infocilento
Carabinieri, ambulanza

Un dramma della solitudine si è consumato a Montecorvino Rovella, dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Tutto ha avuto inizio dall’attenzione dei residenti di via Diaz, insospettiti da un silenzio anomalo dall’appartamento dell’anziano da circa una settimana.

A destare la preoccupazione del vicinato è stata una finestra rimasta chiusa per giorni: quel volto, che i residenti erano abituati a vedere affacciato quotidianamente, non compariva più. È stato proprio questo cambiamento nelle abitudini, unito alla totale assenza di segni di presenza, a spingere i cittadini a lanciare l’allarme nel primo pomeriggio di ieri.

L’intervento dei soccorritori e la scoperta

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle ore 14:00. Sul posto sono giunti tempestivamente i volontari della Vopi, un’automedica del 118 proveniente da Salerno e i Vigili del Fuoco. Per poter accedere all’interno dell’abitazione si è reso necessario l’intervento dei pompieri, che hanno forzato la porta d’ingresso.

Leggi anche:

Montecorvino Rovella, l’ultimo saluto a Tina, madre e simbolo di amore spezzato. Le strazianti immagini del funerale

Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte alla tragica scena: il settantenne era ormai deceduto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, non essendoci più alcun margine per tentare manovre salvavita.

Gli accertamenti sulle cause della morte

Dalle prime valutazioni effettuate sul posto, è emerso che la morte dell’uomo non sarebbe avvenuta nelle ultime ore, ma risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente dovuta a causa naturali.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Caggiano, oltre 110 visite di prevenzione: grande partecipazione all’iniziativa del Lions Club Polla – Teggiano – Tanagro

Il grande afflusso di cittadini ha confermato una crescente consapevolezza sull’importanza di…

Guardia di Finanza, sequestro alcolici

GdF Salerno, ricettazione e contrabbando di alcolici: sequestrate oltre 11mila bottiglie

L'operazione ha permesso di individuare uno stabile adibito a deposito nel Comune…

Fontana Canala

Tortorella, appello per la valorizzazione della storica Fontana Canala: richiesta di interventi e controlli

Lettera aperta ai consiglieri di Tortorella: segnalate criticità strutturali e igieniche alla…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.