Montecorice United è qui la festa: raggiunta la storica promozione in Prima Categoria

Un giorno di festa in cui si è scritta la storia. Il Montecorice United è ufficialmente promosso nel campionato di prima categoria. Decisiva la vittoria nel penultimo turno di campionato, per 4-1, contro l’Atletik e il pareggio in contemporanea dell’inseguitrice Akropolis.

La festa

Il Montecorice, dunque, chiude con una giornata d’anticipo il discorso vittoria e conquista un traguardo importantissimo dopo un campionato, da neo promosso, disputato sempre al massimo e sempre in lotta per il titolo.

“Dopo una stagione di sacrifici, impegno e tanta passione, abbiamo conquistato il campionato. Questa vittoria è di tutti: giocatori, staff, tifosi e di chi ha creduto in noi fino all’ultimo minuto”, la gioia incontenibile del presidente, Giuseppe Cristiani.