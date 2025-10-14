Montecorice-Perdifumo, lavori fermi al palo sulla SP94: a InfoCilento parla il sindaco Flavio Meola

A cura di Manuel Chiariello

Tredici anni sono un’eternità, soprattutto se si considera che sono gli stessi anni trascorsi per ripristinare un’importante arteria stradale. È il caso della SP94 che congiunge i comuni di Montecorice e Perdifumo.

Le criticità

I lavori sono fermi al palo, creando notevoli disservizi alla comunità che è costretta a quasi triplicare i km da percorrere per spostarsi liberamente tra i vari territori.

Il commento del sindaco

Una situazione di degrado che il Sindaco di Montecorice, Flavio Meola, ha provato a chiarire: “Noi siamo pronti con il nostro progetto da quasi un anno. I problemi derivano dalla Sovrintendenza che ritiene che i ponti e i viadotti presenti sull’arteria potrebbero rientrare in un contesto di storicità dei luoghi che ci pone un freno.L’obiettivo è far ripartire i lavori entro la fine dell’anno e ci batteremo a tutti i costi per questo”

