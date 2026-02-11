Montecorice, nuovi smottamenti nella frazione di Cosentini: pietre finiscono sulla carreggiata

Ancora maltempo, tanta pioggia e nuovi smottamenti nella frazione Cosentini del Comune di Montecorice. Anche quest’oggi, a causa delle quasi incessanti precipitazioni, la strada di accesso che porta al piccolo borgo ha subito diversi crolli di pietre che sono finite pericolosamente sulla carreggiata

Il precedente

Piccole frane che hanno portato l’area in questione ad essere particolarmente attenzionata dato che è zona di transito quotidiano per i diversi cittadini del Comune. Solamente qualche settimana fa il crollo era stato di dimensioni ben maggiori comportando la momentanea interdizione della strada. In quel caso un residente del posto, trovatosi sul luogo dell’accaduto proprio al momento del movimento franoso mentre era a bordo della sua auto, riuscì ad evitare il peggio grazie alla sua prontezza di riflessi.

Questa volta, invece, non si registrano particolari criticità ma dato il perdurare della situazione, alcuni residenti hanno richiesto interventi immediati e definitivi per evitare ulteriori pericoli legati alla viabilità e alla sicurezza stradale