Montecorice, blocco stipendi operai ecologici: arriva la replica del sindaco

Dopo la polemica sollevata dalla minoranza consiliare del Comune di Montecorice riguardante i mancati pagamenti dei mesi di agosto e settembre per gli operatori ecologici di raccolta e smaltimento rifiuti, non si è fatta attendere la risposta da parte del Sindaco Flavio Meola: “Ci siamo già mossi per tutelare i nostri lavoratori. Da parte nostra c’è stato la completa attuazione della procedura richiesta nei tempi utili pagando le fattura nei termini previsti della legge”.

La replica del Sindaco

La questione era stata posta dal consigliere di opposizione, Ivan Chiariello, che aveva rimarcato l’immobilità di tale amministrazione riguardo una problematica così particolarmente sentita dagli operatori, senza neanche una diffida nei confronti della ditta appaltatrice accusata di annuali inadempienze, ma già vincitrice della nuova gara unica per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti, assicurandosi l’appalto fino al 2030.

La questione dell’appalto

“Vigileremo sulla questione come abbiamo sempre fatto”, aggiunge Meola che poi conclude: “È nostro interesse che questi lavoratori vengano retribuiti giustamente e al più presto per loro e per tutta la cittadinanza”