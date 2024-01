Montano Antilia: sarà implementato il servizio di bike sharing

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, punta ad implementare il servizio di bike sharing con l’installazione di una pensilina fotovoltaica in loc. Chiaia; la postazione bike sharing di Montano, composta da 6 biciclette a pedalata assistita, è importante non solo per i cittadini ma soprattutto per i turisti che possono scegliere di visitare Montano Antilia e il suo territorio spostandosi su bici elettriche. L’iniziativa era stata promossa e finanziata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le risorse

L’Ente ha aderito all’avviso pubblico per il programma “Siti naturali Unesco per il clima 2023” indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; l’avviso istituisce il programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023” che finanzia interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti UNESCO d’interesse naturalistico.

Sono beneficiari del programma per l’anno 2023 i comuni ricadenti nei perimetri delle riserve della biosfera del programma man and the Biosphere (MAB) UNESCO e nei perimetri dei parchi nazionali per i siti elementi italiani del patrimonio culturale immateriale UNESCO, tra i quali è compreso il parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; il PNCVDA è stato individuato quale potenziale beneficiario di € 3.018.762,00.

Il Comune cilentano ha così approvato la proposta progettuale di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di “Implementazione del servizio di bike/sharing con pensilina fotovoltaica in località Chiaia” nell’importo complessivo di € 80.000,00.

Gli interventi finanziabili

Gli interventi ammissibili devono partire da un approccio basato sulle cosiddette Nature-Based Solutions, soluzioni multifunzionali fondate sul presupposto di riportare la natura in un buono stato di salute ed in grado di coniugare i benefici ambientali a quelli sociali ed economici nonché di favorire la resilienza da parte degli ecosistemi.

Ogni proposta progettuale deve essere afferente alle seguenti tipologie di intervento: adattamento ai cambiamenti climatici; efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dei comuni rientranti nei siti UNESCO o nei Parchi nazionali; realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; gestione forestale sostenibile; innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

Per i Comuni rientranti nel perimetro del Parco l’importo massimo di progetto ammesso è di € 80.000,00 mentre per quelli rientranti nelle aree contigue l’importo massimo di progetto ammesso è di € 40.000,00. Nel caso di proposta progettuale congiunta, l’importo complessivo è pari alla somma del finanziamento spettante per ciascun Comune associato.