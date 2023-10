A Montano Antilia sarà realizzato un centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, ha ricevuto un finanziamento di € 636.609,00 per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in località Sant’Antonio a Montano capoluogo. L’intervento in programma porterà ad una conseguente flessione del costo della TARI per l’ intera Cittadinanza.

Gli obiettivi

Gli interventi che si andranno a realizzare sono totalmente finanziabili dall’avviso del Ministero della Transizione Ecologica, Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, nell’ambito dei fondi del PNRR.

L’avviso intende finanziare con contributi a fondo perduto, proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata.

“È doveroso ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato intensamente per il raggiungimento di quest’altro fondamentale quanto importante ed indispensabile (per una Comunità) obiettivo”, commenta entusiasta il primo cittadino Trivelli. Il sindaco ha poi comunicato l’imminente inizio dei lavori.

L’intenzione di Montano Antilia è proprio quella di realizzare un centro di raccolta e favorire nuovi sistemi per incentivare la raccolta differenziata in modo da migliorare il servizio e garantire risparmi per le famiglie e l’Ente stesso.