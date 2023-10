Eboli: Inaugurata la prima isola ecologica armi interrata a Piazza Borgo

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione, con prova tecnica, della prima isola ecologica semi interrata al rione Borgo.

Presenti il Sindaco Mario Conte, l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca e la componente del Cda Sarim Loredana Bardascino.

L’isola ecologica

L’isola ecologica consentirà ai residenti della zona, ai quali è stata inviata una tessera magnetica con codice, di aprire le bocche, marrone per l’organico, grigia per il secco indifferenziato, verde per il vetro, blu per carta e cartone, giallo per il multimateriale, e conferire i rifiuti quando risulterà loro più comodo.

L’area è videosorvegliata per garantire il corretto utilizzo dell’isola ecologica.

Le dichiarazioni

«Con questo sistema – ha detto il Sindaco Conte – che è sperimentale speriamo di risolvere un problema di decoro del quartiere ma anche di agevolare i cittadini che non saranno costretti a rispettare giorni e orari, ma solo la differenziazione dei rifiuti».

«Con Sarim abbiamo realizzato una sinergia tra ambiente e innovazione digitale – ha affermato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – Anche i materiali utilizzati sono innovativi. Ad esempio sono ignifughi, quindi eviteremo incendi, le tessere consegnate ai cittadini hanno un Qr code che consente di accedere all’isola ecologica. Vorremmo portare questo progetto in tutti i quartieri per cambiare la modalità di raccolta differenziata che potrà essere anche più economica per i cittadini oltre che migliorare il rispetto dell’ambiente».

«Queste migliorie fanno parte del Know How di Sarim – ha dichiarato Loredana Bardascino di Sarim – e vengono studiate a seconda delle esigenze del territorio. I nostri progetti vengono realizzati tecnicamente attraverso la nostra holding. L’isola fuoriesce solo per 110 centimetri, la parte interrata è di alluminio zincato, mentre la parte fuori terra è di cemento».