Isola ecologica a Palinuro: urgono interventi di pulizia e maggiori informazioni

La strada per raggiungere l’isola ecologica di Palinuro, nel comune di Centola, in pessimo stato, con ingombranti depositati lungo il percorso. A segnalare il caso è un turista che nei giorni scorsi ha trasportato proprio presso il centro di raccolta due ingombranti. «Ho provato a controllare sul sito internet del comune ma non mi sembra che abbia trovato indicazioni. Cercando su internet ho trovato un avviso 2021 e ho recuperato un cellulare. Ho scritto a questo numero per capire gli orari del punto di raccolta. Non ho ricevuto risposta. Per chi come me non è del posto, non può contattare il numero verde e aspettare diversi giorni per il conferimento sotto l’abitazione», spiega.

Isola ecologica a Centola: la segnalazione

Di qui la decisione di conferire autonomamente i due ingombranti presso ll’isola ecologica ma lungo il percorso l’amara constatazione delle condizioni in cui l’area si trova. «Materassi buttati lungo la strada che porta alla discarica, asfalto dissestato (chi ha una macchina bassa non può andarci), il cartello degli orari riportante orari sbagliati, un incendio di rifiuti proprio all’ingresso del punto di raccolta. Oltre alla puzza che si respirava perché purtroppo è un punto dove si conferisce anche umido ed altri tipi di rifiuti».

Le richieste

Di qui l’appello ad interventi per garantire la pulizia e il decoro del luogo, ma anche ad una maggiore informazione sulle modalità di deposito dei rifiuti ingombranti e sulle modalità di raccolta.