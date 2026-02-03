Montano Antilia: dopo mesi di disagi riapre lo sportello postale di Abatemarco

Si chiude positivamente una vicenda che ha segnato la comunità di Abatemarco, frazione del comune di Montano Antilia. Il Sindaco, Luciano Trivelli, ha ufficializzato la riapertura dello sportello postale locale, ponendo fine a un periodo di forti disagi per la cittadinanza e restituendo un servizio essenziale al territorio.

La controversia e le proteste dei cittadini

La controversia ha avuto inizio nel novembre 2024. In quella data, Poste Italiane aveva richiesto ai proprietari dell’immobile ospitante l’ufficio di procedere a interventi di ristrutturazione per adeguare i locali agli standard nazionali della società. Tuttavia, la proprietà ha giudicato economicamente insostenibile l’investimento richiesto ( circa 10.000 euro), decidendo di non rinnovare il contratto di locazione.

Torna un servizio essenziale per i cittadini

La conseguente chiusura improvvisa dello sportello aveva generato una “protesta civica” durante la scorsa estate, dove i residenti, per la maggior parte anziani, erano scesi in piazza per accendere i riflettori sulle difficoltà derivanti dalla perdita dell’ufficio. Nel corso del mese di ottobre, l’amministrazione comunale aveva avviato una fase di interlocuzione con Poste Italiane per mitigare i disagi della popolazione.

In attesa di una soluzione definitiva, è stata implementata una misura transitoria con l’utilizzo di un ufficio mobile. Oggi, con questa riapertura “temporanea” dello sportello, torna un servizio essenziale per tutti i cittadini.