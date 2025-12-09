Milano-Cortina: la fiamma olimpica fa tappa a Battipaglia con la tedofora Teresa Bonavolontá

La città di Battipaglia si prepara a vivere un momento di grande rilevanza simbolica e sportiva nell’ambito del percorso di avvicinamento ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina. È stato infatti ufficializzato che Teresa Bonavolontá, cittadina battipagliese, è stata selezionata per il prestigioso ruolo di tedofora.

Il passaggio della fiamma olimpica, simbolo universale di pace e fratellanza sportiva, toccherà il territorio comunale il 21 dicembre 2025, giorno in cui il percorso della torcia prenderà il via proprio da Battipaglia, coinvolgendo la comunità locale in un evento di respiro internazionale.

L’appuntamento istituzionale in piazza

L’amministrazione comunale ha voluto dare il giusto risalto a questa occasione, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente alla celebrazione. Il punto di ritrovo è stato fissato nel cuore della città, presso la casa comunale in piazza Aldo Moro.

A sottolineare l’importanza dell’evento è intervenuta direttamente il sindaco Cecilia Francese, che ha fornito i dettagli logistici e lo spirito dell’iniziativa: “Appuntamento a partire dalle ore 14.30 dinanzi la casa comunale in piazza Aldo Moro, per celebrare un momento così benaugurante per la nostra città”. La manifestazione rappresenterà dunque un’occasione di aggregazione per onorare il ruolo della città e della sua rappresentante nel cammino verso le Olimpiadi invernali.