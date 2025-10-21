Mezza Maratona di Roma, c’è anche Castellabate con il giovane Andrea Di Matteo

Castellabate brilla a livello sportivo con i suoi talenti che portano in alto il nome del noto borgo cilentano in giro per l’Italia. Domenica 19 ottobre, in quel di Roma, si è svolta l’attesa seconda edizione della “Rome Half Marathon”.

La maratona

Una manifestazione di caratura mondiale che ha visto la partecipazione di circa 22 mila iscritti.

Tra questi agguerriti corridori c’era anche un pezzo di Castellabate con il giovane Andrea Di Matteo dell’Asd Atletica Castellabate.

A dominare la scena, sia per la categoria maschile che femminile, è stato il Kenya con le vittorie rispettivamente di Simon Maywa e Regina Cheptoo. Mostri sacri e autentici professionisti sì, ma anche tanti giovani e persone di ogni età.

Andrea Di Matteo

Tra questi, come detto, c’è stata anche la partecipazione di Di Matteo, giovane atleta classe 2003 di Castellabate, che è riuscito a portare a termine il percorso di 21,43 km in 1h e 53 minuti, con un passo di 5:17/km.

La gigantesca manifestazione ha preso il via dal Circo Massimo e, attraversando tutto il centro storico della Capitale, ha avuto il suo epilogo nei pressi del Colosseo.

Una bellissima esperienza che ha permesso all’atleta di Castellabate di confrontarsi con partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo in un appuntamento unico nel suo genere, tra le strade delle città eterna.